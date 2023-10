Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w Dobrodzieniu? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Kolejowa 27, 46-380 Turza numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Aleja Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Dobrodzieńska 8, 46-380 Rzędowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Piastowska 49, 46-380 Dobrodzień numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Piastowska 17, 46-380 Dobrodzień numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Oleska 7, 46-380 Dobrodzień numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Wiejska 2, 46-380 Szemrowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak mogą brać udział w wyborach osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore?

Jak przekazuje Państwowa Komisja Wyborcza, wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zgodnie z kodeksem wyborczym zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 13 dnia przed dniem wyborów.

Wyborcy z niepełnosprawnością oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 rok życia mogą również wziąć udział w głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika, co również należy zgłosić odpowiedniej instytucji.