Gdzie znaleźć dobre lody w Oleśnie? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Jak powstały lody?

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Również w Europie zajadali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i trudny w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku stało się modne uczęszczanie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a oferta zawierała podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szeroką skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowane były na andrutach lub waflach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Oleśnie otwierano przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.