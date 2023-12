Grudzień w Oleśnie: Przegląd prasy z listopada 2023 w Oleśnie, najważniejsze informacje miesiąca

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu oleskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Olesna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do niebezpiecznych zdarzeń doszło dziś na drogach m.in. we Wrzoskach pod Opolem, w Chrząstowicach oraz pod Rudnikami. Kierowcy uważajcie, bo służby meteorologiczne ostrzegają przed oblodzeniami na trasach Opolszczyzny.

Sprawą brutalnej bójki uczniów w Kluczborku odbiła się echem w całej Polsce. Odniósł się do niej nawet minister edukacji Przemysław Czarnek. Dyrektorzy szkół spotkali się na naradzie ze starostą i zapowiadają zmiany, aby zapobiec podobnym bijatykom. Policja prowadzi dochodzenie karne w sprawie pobicia, które jest przestępstwem.

Finał konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek coraz bliżej. Poznajcie kandydatki, które już 24-25 listopada powalczą o koronę i tytuł Miss. Zobaczcie ich wyjątkowe zdjęcia. Macie swoje faworytki?

Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.