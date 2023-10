Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Oleśnie

adres: Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Zapłocie 1, 46-300 Świercze numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szkolna 30A, 46-300 Wachowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Kolonia Łomnicka 20A, 46-300 Kolonia Łomnicka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Jana Pieloka 12, 46-300 Olesno numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Dobra 1, 46-300 Leśna numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Kucoby 5A, 46-312 Kucoby numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Ignacego Krasickiego 25, 46-300 Olesno numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Boroszów 44, 46-300 Boroszów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szkolna 1, 46-300 Borki Małe numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Lubliniecka 27A, 46-300 Grodzisko numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Kluczborska 3, 46-300 Stare Olesno numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Wysoka 39 a, 46-300 Wysoka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Strażacka 3, 46-300 Łomnica numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Opolska 25, 46-300 Łowoszów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Polna 17, 46-300 Wachów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Długa 8, 46-300 Sowczyce numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Młyńska 8, 46-300 Borki Wielkie numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szkolna 1, 46-312 Bodzanowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Kluczborska 37, 46-300 Wojciechów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Okręgi wyborcze w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy i w jakich godzinach można zagłosować?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.