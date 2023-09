Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Praszce

adres: Kościuszki 9, 46-320 Praszka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Kaliska 38, 46-320 Praszka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szyszków 88, 46-310 Szyszków numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Rozterk 32, 46-320 Rozterk numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Mickiewicza 28, 46-320 Praszka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Wierzbie 44, 46-320 Wierzbie numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Brzeziny 85, 46-320 Brzeziny numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Listopadowa 18, 46-320 Praszka numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szkolna 1, 46-320 Kowale numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Główna 22, 46-320 Przedmość numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Wygiełdów 22, 46-310 Wygiełdów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Skotnica 22, 46-320 Skotnica numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Gana 28, 46-320 Gana numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szkolna 8, 46-320 Strojec numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Co trzeba zrobić, żeby oddać głos za granicą?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel Polski, który posiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie poza granicami naszego kraju odbywa się wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres stałego zamieszkania w Polsce, a także adres zagraniczny.