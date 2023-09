Lista lokali wyborczych w gm. Zębowicach. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Oleska 10, 46-048 Zębowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szkolna 5, 46-048 Kadłub Wolny numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Szkolna 22, 46-048 Radawie numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Chcesz zmienić swoje miejsce głosowania? Sprawdź, co trzeba zrobić

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: