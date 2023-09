Lokale wyborcze w gm. Rudniki. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Żytniów 29, 46-325 Żytniów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Dalachów 217, 46-325 Dalachów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Wieluńska 6, 46-325 Rudniki numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Cieciułów 19, 46-325 Cieciułów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

adres: Mirowszczyzna 43, 46-325 Mirowszczyzna numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 53

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak wygląda głosowanie w domach pomocy społecznej, domach studenckich, szpitalach i zakładach karnych?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.