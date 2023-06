Najlepsze lodziarnie w Oleśnie. Polecane miejsca w czerwcu 2023

W naszej ojczyźnie najstarsza wzmianka o sorbetach pochodzi z XVII wieku. Po raz pierwszy przepis na lody umieszczono w książce kucharskiej w 1783 roku. W tamtych czasach były one obecne jedynie na królewskim dworze, a po pewnym czasie na szlacheckich stołach.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

W czasach po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle lub andruty. Smaki dostępne wówczas nie były urozmaicone. Najczęściej były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te tradycyjne i na pewno są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw spożywać je w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.