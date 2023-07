Opady deszczu w Oleśnie. Ile go spadnie dzisiaj (14.07.2023) i w kolejnych 10 dniach?

Uwaga: Silny deszcz z burzami/1 z 12.07 (13a.07 11:43)

Zlewnie warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Warta górna od Widawki do Zb....