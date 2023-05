Po czym rozpoznać palpitacje serca? Co jest przyczyną kołatania serca? Zobacz, co zrobić w czasie napadu i jak uspokoić szybkie bicie serca Justyna Śmigaruk

Palpitacje serca to zbyt szybkie lub zbyt intensywne bicie serca. U zdrowego człowieka spoczynkowe tętno wynosi około 55–100 uderzeń na minutę. Gdy uderzeń jest więcej niż 100, oznacza to przyspieszone bicie serca (tzw. częstoskurcz napadowy). dolgachov/1123rf.com Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Palpitacje serca, które nazywane są też kołataniem, to odczuwanie przyspieszonego bicia serca lub jego szczególnie mocnych skurczów. Choć jest to objaw subiektywny, może towarzyszyć poważnym chorobom. Bywa też jednak samodzielnym symptomem, m.in. w przypadku stresu. Przyspieszone bicie serca trzeba skonsultować z lekarzem, by móc zastosować odpowiednie leczenie. Wyjaśniamy, jakie są możliwe przyczyny palpitacji serca oraz jak uspokoić puls i zapobiegać nieprzyjemnym objawom.