Prasówka 11.08.2023 Olesno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Olesna

Biskup opolski wysłał ze szpitala nagranie wideo. W słowach skierowanych do wiernych dziękuje za wszelkie modlitwy o jego zdrowie i prosi o dalszą modlitwę w innych ważnych intencjach Kościoła. Kapłan zachęca do działania wspólnotowego i wskazuje dwa nadchodzące duże wydarzenia - odpust w Kamieniu Śląskim i pielgrzymkę piesza na jasną Górę.

Dopiero zaczął się sierpień, a już wiele osób chwali się pełnymi koszami grzybów. W lesie można już znaleźć nie tylko kurki i maślaki, ale również m.in. borowiki, kanie i koźlarze. Jeśli chcemy dobrze wykorzystać rekordowy wysyp grzybów w tym roku, warto się do tego dobrze przygotować. Zobacz, co sprawdzić, zanim ruszymy na grzybobranie. Odpowiadamy, co zabrać ze sobą do lasu, żeby wrócić do domu z dużą ilością grzybów jadalnych.