Prasówka 15.10.2023 z całego tygodnia w Oleśnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nominowany do nagrody Grammy Alfredo Rodríguez będzie gwiazdą wieczoru festiwalu Jazzobranie, który odbędzie się 7 listopada w Oleśnie. Szykuje się wyborna jazzowa uczta. Tradycyjnie, jazzowa gwiazda zagra z najzdolniejszymi uczniami szkoły muzycznej w Oleśnie.

26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

W Oleśnie wbito łopatę pod budowę dwupiętrowego bloku, w którym powstanie 15 mieszkań. To będzie pierwszy na Opolszczyźnie budynek wielorodzinny wybudowany przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Opolskie. Będą to mieszkania dla osób, których nie stać na wzięcie ogromnego kredytu na własne M.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

61-latek jeździł nietrzeźwy po Oleśnie. Kiedy policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej, chciał im dać łapówkę. Teraz Prokuratura Rejonowa w Kluczborku skierowała do sądu akt oskarżenia.

Świadkami zderzenia byli strażacy z OSP Praszka, którzy ruszyli z pomocą i powiadomili wszystkie służby ratunkowe.

Ogólnopolski Turniej Koszykówki 3x3 zorganizowano w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Dobrodzieniu dzięki grantowi pozyskanemu z Banku Santander.

Zobaczcie zdjęcia zgłoszone w kategorii online do 25. Oleskiego Konkursu Fotograficznego. Nagrodzona zostanie ta fotografia, które otrzyma najwięcej lajków. Cały czas można także zgłaszać swoje fotografie w pozostałych kategoriach.