Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Oleśnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

Asp. szt. Arnold Skorupa z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich to najlepszy dyżurny Opolszczyzny 2023 roku. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu zakończył się dwudniowy turniej dla dyżurnych województwa opolskiego. Rola dyżurnych jest kluczowa, bowiem to właśnie oni przyjmują zgłoszenia, wysyłają na miejsce patrole i często decydują o przebiegu interwencji.

W środę (13 września) 2023 roku w godzinach wieczornych do Pana odszedł pierwszy biskup gliwicki Jan Wieczorek – poinformowała kuria diecezjalna w Gliwicach na swojej stronie internetowej.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów.

Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane 3 przestępców, którzy powinni siedzieć teraz w więzieniu, ale nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją.

Wiecie, do kiedy trwa lato? Do 22 września. W Magnum Clubie to wiedzą, dlatego organizują Magnum Summer Party. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na imprezach.

Ewa Szykulska to kobieta, za którą mężczyźni szaleli, za to kobiety potrafiły ją opluć, oskarżając o deprawację mężów. Znana jest z małych i dużych ekranów, a starsze pokolenie może kojarzyć ją jako... prześliczną wiolonczelistkę, czyli tytułową bohaterkę teledysku Skaldów. Dziś, 11 września, aktorka obchodzi swoje 74. urodziny. Zobacz, jak wyglądała w młodości!