Prasówka Olesno 4.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oleśnie nie minęło Cię nic ważnego

Najnowsze ogłoszenie Facebooka i prowadzanie właśnie zmiany budzą mieszane uczucia. Z jednej strony nowa funkcja wielu osobom może przypaść do gustu, z drugiej wręcz przeciwnie. Co więcej, pozwoli ona samemu Facebookowi gromadzić dodatkowe dane na nasz temat. W jakim celu? Sprawdź szczegóły.

Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.