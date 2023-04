Prasówka Olesno 5.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oleśnie nie minęło Cię nic ważnego

Na kawiarnię zaadaptowane zostało przyziemie galerii Nowe Stare Kino w Oleśnie. Na otwarciu 15 kwietnia wystąpią finaliści The Voice of Poland: Jędrzej Skiba i Sonia Hornatkiewicz.

Rozstrzygnięto etap okręgowy konkursu „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”. Z ponad 100 uczniów, która przystąpiła do etapu szkolnego, do drugiego okręgowego etapu zakwalifikowało się już tylko 5 uczniów. Finał wojewódzki wyłonił zwycięzcę, który pojedziesz teraz do Warszawy.