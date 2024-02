Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Oleśnie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Posterunek Policji w Rudnikach ma powierzchnię 80 metrów kwadratowych, składa się z pomieszczeń biurowych i socjalnych. Do dyspozycji mundurowych i interesantów są też miejsca parkingowe.

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

Najpierw mieszkańcy Gorzowa Śląskiego obronili Elzę przed wyburzeniem. Teraz wypięknieje teren wokół pomnika. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będzie wyglądać to miejsce w mieście.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

W piątek zaczyna się dziesięć dni blokad i protestów rolniczych, na drogach całego województwa opolskiego. Utrudnienia będą duże. Rolnicy chcą nawet wyjechać na autostradę A4 i zablokować dojazdy do autostrady. Wojewoda Monika Jurek jest temu przeciwna.

Na scenie Magnum Clubu wystąpił Skolim, czyli polski król latino. Jest to młody artysta, który który gromadzi na YouTube'ie milion odsłon. Publiczność w pierwszych rzędach skończyła imprezę mokra od szampana. Zobaczcie, jak było.

Co to była za impreza! W Domu Kultury w Ozimku odbył się Babski Comber 2024. Tematem zabawy byli muzyczni idole. Uczestniczki wyglądały olśniewająco!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniem rzek w północnej części Opolszczyzny. Woda zalała grunty orne, podwórka czy piwnice.

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

W sobotę (3 lutego) w brzeskiej restauracji Mario swoją studniówkę miał Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. To wyjątkowy dzień, w których maturzyści bawili się wspaniale.