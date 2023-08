Prasówka z Olesna 10.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

Już za kilka dni opolanie z całej diecezji wyruszą na pielgrzymie szlaki. W niedzielę (13 sierpnia) wyjdą uczestnicy pierwszego strumienia - nyskiego. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć do jasnogórskich rekolekcji w drodze.

Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?