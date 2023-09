Prasówka z Olesna 13.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.09, w Oleśnie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „17-letnia Sandra Wyrembak z liceum w Praszce została mistrzynią świata w taekwon-do”?

Prasówka Olesno 13.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 17-letnia Sandra Wyrembak z liceum w Praszce została mistrzynią świata w taekwon-do Licealistka z Praszki wywalczyła złoty medal Światowych Igrzysk Taekwon-do ITF w Seulu w Korei Południowej w konkurencji walk light-contact. Sandra Wyrembak ma dopiero 17 lat i już została mistrzynią świata. Zobaczcie, jak powitano ją w rodzinnej wiosce.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Oto kandydaci do Sejmu z województwa opolskiego. Wszystkie listy w wyborach 2023. Głosowanie już 15 października W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów. 📢 Delikatne rogaliki orzechowe. Minimum pracy, a efekt zachwyca. Przepis na ciasteczka, które pokochasz od pierwszego gryza. Zobacz wideo Rogaliki orzechowe to ciasteczka, które są tak pyszne i delikatne, że wprost rozpływają się w ustach. Ich przygotowanie jest banalnie proste – nie musisz wałkować ciasta czy wycinać kształtów. To idealny deser do kawy czy herbaty. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj przepis na rewelacyjne ciasteczka z orzechami włoskimi.

Prasówka 13.09 Olesno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oleśnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prawo i Sprawiedliwość. Zobacz program partii i dowiedz się, co ugrupowanie proponuje wyborcom. Przygotowano 8 konkretów Prawo i Sprawiedliwość to ugrupowanie o poglądach narodowego konserwatyzmu i konserwatyzmu społecznego, które działa na polskiej scenie politycznej już od ponad 20 lat. Program tej partii spotkał się ze sporym uznaniem ze strony polskich obywateli. To dlatego utrzymuje ona władzę od dwóch kadencji. W programie Prawa i Sprawiedliwości znajdują się odniesienia do polityki krajowej, w tym tej dotyczącej samorządów, oraz do zagranicznej. Podczas spotkania programowego partii, które odbyło się 9 września w Końskich, prezes Jarosław Kaczyński wskazał osiem konkretów PiS-u przed zbliżającymi się wyborami. Ze strony PiS można ściągnąć cały program partii.

📢 Jest już wrzesień, ale ciągle jeszcze trwa lato! Summer Party w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Wiecie, do kiedy trwa lato? Do 22 września. W Magnum Clubie to wiedzą, dlatego organizują Magnum Summer Party. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na imprezach.

