Prasówka z Olesna 14.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

14 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy 2023. Choć ten dzień już minął, to nie znaczy, że krwiodawstwo przestało być potrzebne — wręcz przeciwnie. Zawsze jest dobra okazja, aby zachęcać do honorowego krwiodawstwa.

Małe Chrząstowice, duże Opole i niewielki Prószków czy Zdzieszowice. W tych gminach absolwenci klas ósmych w tym roku osiągnęli statystycznie najlepsze wyniki z co najmniej dwóch przedmiotów. W naszym rankingu dobrze wypadły szkoły wiejskie. Wśród liderów trudniej znaleźć gminy powiatowe.

Deska, plank – to ćwiczenie uważa się za jedno z najlepszych na brzuch, ale w rzeczywistości wzmacnia całe ciało. Co więcej, można wykonywać je na kilkadziesiąt sposobów, a każdy wariant angażuje dodatkowe mięśnie. Jeszcze więcej korzyści niż statyczny plank przyniesie trening w desce. Zajmie ci tylko 20 minut, bo to trening HIIT, a efekty zauważysz już po kilku dniach!