Prasówka z Olesna 20.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

The Sims 4 to bardzo popularna symulacja życia, w której sterujemy naszymi alter ego. Produkcja Electronic Arts zadebiutowała na rynku we wrześniu 2014 roku, natomiast na konsole pojawiła się trzy lata później. The Sims 4 to jeden z najlepszych sandboksów w historii gier wideo, a pod szyldem EA marka ewoluowała w ogólnoświatowy fenomen. By przedłużyć i umilić wam zabawę, zebraliśmy we wszystkim miejscu popularne kody do The Sims 4 w wersji na PlayStation 4, Xbox One oraz na komputery PC.