Prasówka z Olesna 24.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu odbyło się odsłonięcie gwiazdy Jacka Fedorowicza. Wybór Fedorowicza nie był przypadkowy, ponieważ odegrał on ważną rolę podczas pierwszych opolskich festiwali.

57 pracowników z powiatowych urzędów w Oleśnie przyjechało rowerami do pracy. Wszystko po to, żeby pomóc potrzebującym dzieciom. Niektórzy musieli pokonać kilkadziesiąt kilometrów.

34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek zostali zatrzymani przez opolską policję. To oni są bohaterami filmu, który trafił do internetu. Na filmie nagrano ich, jak uprawiają seks w miejscu publicznym: na murach obronnych, tuż obok opolskiej katedry.

Tegoroczne święto miasta rozpoczyna się od Praszkowskiej Nocy Klubowej. Na scenie zagrają muzyczne gwiazdy, wstęp na koncerty jest za darmo. Zobacz, jaki jest program Dni Praszki 2023.

Opolski sanepid zbadał wodę w czternastu kąpieliskach na Opolszczyźnie i jest ona zdatna do kąpieli. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie można się bezpiecznie kąpać w 2023 roku i od kiedy do kiedy trwa tam sezon.

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.