Przegląd prasy 1.09.2023 Olesno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olesna

34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia.

Elżbieta Dmoch to niekwestionowana gwiazda polskiej estrady czasów PRL-u. Pięknej i uzdolnionej wokalistce inne kobiety zazdrościły nie tylko sukcesów zawodowych, ale i wielkiej miłości. Jej związek z Januszem Krukiem nie okazał się jednak wystarczająco silny. Mężczyzna zostawił ją dla innej kobiety. Obecnie Elżbieta Dmoch także zmaga się z problemami, ale tym razem zdrowotnymi i mieszkaniowymi.

„Bezpieczna doga do szkoły” to nazwa konkursu skierowanego do uczniów opolskich szkół podstawowych. Zadaniem młodych Opolan jest przygotowanie minutowego filmu przypominającego zasady poruszania się po drogach.