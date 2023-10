Przegląd prasy 13.10.2023 Olesno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olesna

,,Ten sezon był moim pierwszym w grupie seniorek, więc zderzyłam się trochę z rzeczywistością. W zeszłym roku zdobyła wicemistrzostwo świata młodzieżowe jak i Europy. W tym roku pojechałam na ME seniorek, ale zdobyłam tam ósme miejsce. Przeskok jest spory, ale myślę, że odnajdę się w tej grupie wiekowej'' - powiedziała na Gali Gigantów Polska PRESS Magdalena Głodek specjalizująca się w zapasach. W poprzednim roku zdobyła dwa srebrne medale międzynarodowych imprez w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

W Oleśnie wbito łopatę pod budowę dwupiętrowego bloku, w którym powstanie 15 mieszkań. To będzie pierwszy na Opolszczyźnie budynek wielorodzinny wybudowany przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Opolskie. Będą to mieszkania dla osób, których nie stać na wzięcie ogromnego kredytu na własne M.

Skoro Opolanie rzadko odwiedzają operę, to opera co roku odwiedza nas. Wszystko dzięki Piotrowi Lempie z Dobrodzienia, który od kilkunastu lat przywozi do nas gwiazdy scen operowych i organizuje koncerty w kolejnych miastach.