Przegląd prasy 21.06.2023 Olesno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olesna

Już nie szorty, a jortsy są najmodniejszymi krótkimi spodenkami! Choć jeszcze nie pod tą nazwą i inaczej stylizowane, modne były już kilkadziesiąt lat temu. Teraz powróciły, by w wielkim stylu podbić wybiegi mody oraz serca celebytek. Stają się coraz popularniejsze, lecz nic w tym dziwnego, są nie tylko stylowe, ale także niezwykle wygodne. Co więcej, można je łatwo zrobić samemu w domu.

Choć bób to wyjątkowo pożywne i niskokaloryczne warzywo, nie wszyscy mogą cieszyć się jego walorami smakowymi i zdrowotnymi. Szczególną ostrożnością we włączaniu go do swojej diety muszą wykazać się osoby przyjmujące leki na depresję i chorobę Parkinsona. Czujnością muszą wykazać się też chorzy na cukrzycę i dnę moczanową. Sprawdź, czy jesteś w grupie osób, którym jedzenie większych ilości bobu może zaszkodzić.