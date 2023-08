Przegląd prasy 27.08.2023 Olesno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olesna

Kierowca ciężarówki z niewiadomej przyczyny zjechał z drogi krajowej nr 11. Tir wywrócił się i teraz z naczepy trzeba przepakować przewożony towar, czyli tony pomidorów! Trzeba przeładunek, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu na krajowej „jedenastce”.

Krew to najważniejsze lekarstwo, a dzielenie się nią to najcenniejszy dar, który ratuje zdrowie i życie innych ludzi. Wspólnie z naszymi partnerami zachęcamy do honorowego krwiodawstwa. Dołącz do naszej akcji „Płynie w nas życie” i pomagaj!