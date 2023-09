Przegląd prasy Olesno 30.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Oleśnie

W tym i przyszłym roku do opolskich rolników wróci ponad 11 tysięcy hektarów ziemi, będącej w zasobie zarządzanym przez opolski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zapowiedział to wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Cała grzybiarska Polska wyczekuje wysypu grzybów, by ruszyć w weekend na grzybobranie. Niestety to przyjemne zajęcie bywa niebezpieczne. Policjanci, leśnicy i sanepid apelują o rozwagę w lesie. To nie tylko zatrucia grzybami, w lesie łatwo się zgubić, a przy okazji może nas ukąsić żmija.