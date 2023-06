Przegląd prasy Olesno 8.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Oleśnie

Międzynarodowy Dzień Seksu znajduje się liście świąt nietypowych i według kalendarza o takiej samej nazwie obchodzi się 7 czerwca. Wokół tego święta krąży wiele nieprawdziwych informacji, w związku z czym wiele osób traktuje go z przymrużeniem oka. Przyłączając się do tej słusznej grupy zebraliśmy dla was najlepsze memy inspirowane Międzynarodowym Dniem Seksu. Można popłakać się ze śmiechu!

Coraz więcej szkół na świecie przełamuje tradycyjne schematy prowadzenia lekcji, ale też zmienia podejście do urządzania klas i innych szkolnych przestrzeni. Szkoły te dążą do stworzenia nowoczesnych miejsc, które wspierają kreatywność, współpracę i aktywne uczenie się. Dlatego odrzucają klasyczny układ ławek, czy też twarde krzesła na rzecz np. piłek i okrągłych stołów. Niektóre szkoły w Polsce totalnie zmieniają podejście do wyglądu szkoły, inne zmieniają przestrzeń małymi krokami. Tak to można się uczyć!