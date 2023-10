Przegląd prasy z Olesna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.10.2023

Donald Tusk groził naszemu prezydentowi panu Andrzejowi Dudzie, że powiesi go na sznurze – powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki.

Polska armia jest gotowa do przeprowadzania najtrudniejszych zadań a ciągłość jej dowodzenia jest zapewniona. Żadne kłamstwo nie podważy tych faktów Nie pozwolimy na niebezpieczną grę naszym narodowym bezpieczeństwem - powiedział premier Mateusz Morawiecki w specjalnym oświadczeniu do mediów, odnosząc się do słów Donalda Tuska.

61-latek jeździł nietrzeźwy po Oleśnie. Kiedy policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej, chciał im dać łapówkę. Teraz Prokuratura Rejonowa w Kluczborku skierowała do sądu akt oskarżenia.