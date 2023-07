Przegląd prasy z Olesna. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.07.2023

35-latek miał już zabrane prawo jazdy, ale i tak nie przeszkodziło mu to w jeżdżeniu samochodu po pijaku. W jeździe przeszkodziło mu dopiero przydrożne drzewo.

Blisko 800 uczestników przystąpiło do rywalizacji w 21. edycji Atlantis Biegu Opolskiego. Zmagania rozpoczęły się sobotniego (1.07) przedpołudnia, kiedy to na trasę wyruszyli uczestnicy biegu na 10 km. Wkrótce dołączyli do nich kolejni pasjonaci biegania i przez parę godzin zabawa trwała w najlepsze.