Przegląd prasy z tygodnia 11.06.2023. Co działo się w Oleśnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz sprzęt ogrodniczy, rolniczy i budowlany. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne, odzież czy obuwie. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 10.06.2023.

Międzynarodowy Dzień Seksu znajduje się liście świąt nietypowych i według kalendarza o takiej samej nazwie obchodzi się 7 czerwca. Wokół tego święta krąży wiele nieprawdziwych informacji, w związku z czym wiele osób traktuje go z przymrużeniem oka. Przyłączając się do tej słusznej grupy zebraliśmy dla was najlepsze memy inspirowane Międzynarodowym Dniem Seksu. Można popłakać się ze śmiechu!

Oleska „Jedynka" powstała w 1903 roku. Nie tylko w innym wieku, ale także w innym państwie. Dzisiejsza Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Oleśnie wypuściła w świat tysiące absolwentów. Zobaczcie, jak było na jubileuszowej gali. Wyszukaliśmy także w archiwum zdjęcia z przeszłości, m.in. z obchodów stulecia szkoły przed 20 laty.