Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Oleśnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przedstawiciele pięciu opolskich gmin podpisali z wojewodą opolskim umowy dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w żłobkach lub stworzenia całkiem nowych placówek. Kwota dofinansowania ich projektów w ramach programu „Maluch+” to blisko 5 mln złotych.

Marynarka damska to nieodłączny element jesiennych i zimowych stylizacji. Przydaje się do biura, po godzinach, gdy załatwiamy codzienne sprawunki, ale też jest ciekawym wyborem na wieczorne wyjście na miasto czy koncert. Anna Popek stylizuje ją na przeróżne sposoby, ostatnio tworząc elegancki look, odsłaniający nogi. Małgorzata Socha też wie, z czym łączyć marynarkę i sięga po nią zarówno do sukienek, jak i spodni.