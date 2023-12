Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Oleśnie. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Olesno, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.

Olescy kryminalni zatrzymali 26-letnią mieszkankę województwa śląskiego, która wynajmowała na krótsze lub dłuższe pobyty pokoje, najczęściej w kilkugwiazdkowych hotelach, po czym wyjeżdżała, nie płacąc za nie. Pokrzywdzeni hotelarze oszacowali swoje straty na blisko 70 tys. złotych. Teraz sprawa trafi do sądu. Młoda kobieta przyznała się do stawianych jej zarzutów. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.