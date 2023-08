Ścieżki rowerowe do 66 km od Olesna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Olesna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Olesna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Olesna proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Olesna We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Olesna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka: Łabędy-Przezchlebie-Karchowice-Boniowice-Szałsza-Żerniki-Łabędy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,25 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 731 m

Suma zjazdów: 755 m Antares poleca trasę rowerzystom z Olesna Majowa objazdówka bocznymi drogami. Pięknie kwitły kasztanowce.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na Chechło Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 299 m

Suma zjazdów: 1 274 m Trasę rowerową mieszkańcom Olesna poleca Marek79 Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pszczyna2 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 126,15 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 1 564 m

Suma zjazdów: 1 517 m Trasę rowerową mieszkańcom Olesna poleca JIMMYtm Dosc długa trasa, idealna na pierwsza większą wycieczkę tej wiosny. Dużo asfaltu, lekko przeplatanego drogami ziemnymi i szutrowymi. Trasa bardzo łatwa jednak ze względu na odległość troszkę dająca w kość :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rundka rowerowa do Rudy Sl. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,53 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 1 191 m

Suma zjazdów: 1 152 m Trasę dla rowerzystów z Olesna poleca Marek79

Rundka z kolegą do Rudy Sl. - Godula przez Zabie Doły,Bytom-Lagiewniki,Świętochłowice-Lipiny i z powrotem przez Świętochłowice-Lipiny,Piasniki,ośrodek rekreacyjny Skałka,przez trochę pokrecone centrum Chorzowa w stronę Parku Chorzowskiego,wzdłuż ZOO na Siemianowice gdzie zakończyliśmy przejażdżkę. Trasa w większości przebiegała ulicami choć staraliśmy się jak najwięcej jechać bokami,pogoda pochmurna i trochę wietrznie. Według licznika 36 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lasy Nad Górną Listwartą 05.06.2016 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 814 m

Suma zjazdów: 813 m Arturroo1983 poleca trasę rowerzystom z Olesna Trasa przebiegała w okolicach Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Listwartą. Dystans 20 km może nie robi wielkego wrażenia, ale dodam że trasę przejechałem z moją Madzią, jechaliśmy na rowerach Wigry 3 ;-) :-). Nasze klasyczne :-D rowery idealnie wpisywały się w wiejskie klimaty, jechało sie lekko i przyjemnie przez wioski, pola, lasy. Po drodze odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Najpierw z Pawełek skierowaliśmy się w kierunku stawu Brzoza, jest to jeden z kilku stawów hodowlanych założonych z inicjatywy hrabiego Ludwika von Ballestrema, następnie ruszyliśmy w strone Rezerwstu Rododendronów, gdzie z wieży widokowej rozpościera się niesamowity widok, na prawie stu letnie kwiaty Różanecznika Katawbijskiego, zajmujące obszar 0,46 ha. Po pstryknięciu paru fotek ruszyliśmy dalej, w kierunku wioski Lubockie, a nastepnie skierowaliśmy nasze rumaki :-P do Kochcic po drodze miajalśmy stawy hodowlane, których w okolicy jest sporo. W Kochcicach znajduje sie piękny pałac Ludwika Karola von Ballestrema. Po krótkim postoju w przypałacowym parku, ruszylismy dalej w kierunku Pawełek, po drodze pojechaliśmy jeszcze do smażalni ryb Biały Ług, gdzie można samemu złowić rybe z pobliskich stawów. Tak zakończyliśmy nasza mega traske na naszych leciwych ale dzielnych rowerkach :-D. Trasa idealna na leniwą niedzielną przejażdżkę, chyba każdy powiniem sobie poradzić w jej przejechaniu ;-)

Nawiguj

Jak dbać o rower? Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria do roweru Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

