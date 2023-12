Ścieżki rowerowe do 66 km od Olesna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Olesna? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Olesna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Olesna proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Olesna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Olesna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w Oleśnie ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Oleśnie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 24%. 🚲 Trasa rowerowa: CZERWONY SZLAK OKRĘŻNY WOKÓŁ JAWORZNA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,9 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 886 m Rowerzystom z Olesna trasę poleca Aza Czerwony szlak okrężny wokół Jaworzna - brzmi zachęcająco ale muszę przyznać, że szlak turystyczny pieszy jako pętla nie istnieje. Są odcinki, które nadają się do poprawy, a nawet wyznaczenia nowego szlaku. Oznakowanie miejscami nie istnieje, a to które zastaniemy, nadaje się wyłącznie do poprawy. Dawno się tak nie zmęczyłem psychicznie :-) . Szlak wymaga dużej uwagi aby go nie zgubić i wcześniejszego zaopatrzenia w mapy itp. Mimo sprawdzenia szlaku wg trzech map doszedłem do wniosku, że nikt tak naprawdę nie wie, jak przebiega szlak czerwony :-). Ale w końcu udało się i jak na razie mam dosyć okolic Jaworzna :-).

Na szlaku spotkamy aż pięć tras rowerowych, które będą nam czasami towarzyszyć : czarny, niebieski, żółty, zielony i czerwony. Początek/koniec szlaku znajduje się przy dworcu PKP Jaworzno-Szczakowa - oczywiście nie znalazłem oznakowania :-(. Zaznaczyłem miejsce, które należy ominąć aby się nie zdenerwować :-) Czy poleciłbym traskę ? Teraz tak :-) bo już ją znam i bym się nie pogubił :-) . 71% traski to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn- Dziergowice (szutrówkami po gminie Bierawa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 724 m

Suma zjazdów: 703 m Rowerzystom z Olesna trasę poleca Mique Niedzielna wycieczka szutrowymi drogami polnymi od Kędzierzyna po Dziergowice wzdłuż Doliny Odry.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 07 Śląskim szlakiem Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 399 m Rowerzystom z Olesna trasę poleca JacekG155 Trasa mająca w założeniu prowadzić przez miejsca ciekawe krajoznawczo, ale też stosunkowo mało ruchliwymi ulicami śląskiej aglomeracji. Po drodze można obejrzeć/zwiedzić takie obiekty jak:

• Zabrze - kościół św. Józefa

• Zabrze - Park im. rotmistrza Witolda Pileckiego

• Muzeum PRL w Rudzie Śl.

• schron bojowy nr 34 OWŚ (Obszar Warowny Śląsk)

• kolonia robotnicza "Ficinus"

• Kościół śś. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śl. Wirku

• Ruda Śląska - Szyb "Andrzej"

• Ruda Śl. - wieża wodna

• Ruda Śl. Nowy Bytom - rynek i Kościół św. Pawła

• Ruda Śl. Nowy Bytom kolonia robotnicza "Kaufhaus"

• Dworzec PKP w Rudzie Śląskiej Chebziu

• Świętochłowice Lipiny - zespół domów

• Świętochłowice ul. Katowicka, ul. Polaka - muzeum Powstań Śl., familoki

• Park Śląski

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Chechło Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 299 m

Suma zjazdów: 1 274 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Olesna

Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do kopalni Guido... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 87,87 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 164 m Aza poleca trasę mieszkańcom Olesna

Traska po bezdrożach śląska do celu dzisiejszej wycieczki czyli kopalni węgla kamiennego Guido. Jak zwykle starałem się unikać asfaltu i chyba się udało :-). Po drodze uwieczniłem kilka mijanych miejsc. Dla każdego coś innego :-) . Nie jeden mógłby się zdziwić jakie ekstra są tereny do "rowerkowania" na terenie tak zurbanizowanym jak Katowice i okoliczne miasta. Tylko jeździć w tak piękną porę jaką jest jesień wraz z jej kolorami. Łączna wysokość podjazdów 651.7 m.

Nawiguj

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

