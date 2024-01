Styczeń w Oleśnie: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Oleśnie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2023 w Oleśnie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sylwester wiąże się też z przesądami. Według ludowych wierzeń jaki będzie Sylwester, taki będzie cały rok. Warto zatem postarać się, aby dzisiejszy dzień był piękny, wtedy udany będzie dla nas także cały 2024 rok. Udane i zabawne są na pewno sylwestrowe memy. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.