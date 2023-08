Trasy na rower do 66 km od Olesna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 19 - 20 sierpnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Olesna? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Olesna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Olesna warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe z Olesna We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Olesna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Kierunek: zbiornik Kozłowa Góra Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m Jaskulaa.d poleca trasę rowerzystom z Olesna Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowo z dziećmi: Pawełki - Kochcice - Lubliniec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,34 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 929 m

Suma zjazdów: 936 m Tarzan79 poleca trasę mieszkańcom Olesna Startujemy spod schroniska w Pawełkach, gdzie można zostawić auto, następnie udajemy się do lasu gdzie jest skupisko rododendronów. Najlepiej wybrać się w maju i czerwcu w okresie kwitnienia. Następnie okrężną drogą dojeżdżamy do Kochcic, gdzie możemy chwilę odpocząć na terenie pałacyku - obecnie szpitala/sanatorium. Następnie bocznymi drogami udajemy się do Lublińca, gdzie na rynku polecam lody naturalne. Powrót bocznymi drogami prze Kochcice.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na cztery zamki... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 123,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 518 m

Suma zjazdów: 1 522 m Rowerzystom z Olesna trasę poleca Aza

Kończy się żywot opon więc asfaltu tym razem więcej niż zazwyczaj.

Traska w dużej części wiedzie szlakami turystycznymi oraz rowerowymi.

Każdy zamek jak najbardziej można zwiedzić. Nie uczyniłem tego, gdyż na każdym już byłem.Pora bardzo sucha więc przed Górą Birów dużo piachu niż zwykle. Łączna wysokość podjazdów 767.00 m.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Pławniowice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,52 km

Czas trwania wyprawy: 31 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 331 m Trasę rowerową mieszkańcom Olesna poleca Antares

Trasa rowerowa wokół Jeziora Pławniowice.

🚲 Trasa rowerowa: „Śladami św. Wojciecha”, szlak niebieski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 78 m

Suma zjazdów: 74 m Promocja_wieruszow poleca trasę mieszkańcom Olesna

Atrakcje na szlaku: Lubczyna - Zespół Dworski (dwór Sczanieckich z 1913 r, park podworski pomnik przyrody, gorzelnia 1 ćw. XX w, 2 obory z 1 ćw. XX w, spichlerz zbożowy 1 ćw. XX w, 3 czworaki 1 ćw. XX w. Wyszanów - grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne IX-XIII w., zwane ,,Armencka Góra”, ,,Kośmider”, ,,Łysa Góra” Cieszęcin - kościół drewniany z 1789 r. (Diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha, a w nim relikwie świętego Wojciecha), lipa drobnolistna - pomnik przyrody

