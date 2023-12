Trasy rowerowe do 66 km od Olesna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 23 - 24 grudnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Olesna? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Olesna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Olesna przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem z Olesna

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 grudnia w Oleśnie ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 36%. W niedzielę 24 grudnia w Oleśnie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 99%. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Tysiąclecia - zielony szlak turystyczny w województwie śląskim Stopień trudności: 1.0

Dystans: 132,8 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 218 m

Suma podjazdów: 1 756 m

Suma zjazdów: 1 702 m Trasę dla rowerzystów z Olesna poleca Aza Szlak Tysiąclecia - zielony znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim. Szwędając się na rowerze tu i tam zawsze napotykałem zielony szlak turystyczny. Od dwóch lat miałem przygotowaną trasę i przyszedł czas :-) aby szlak przejechać od początku aż do jego końca. Początek szlaku to Bytom a koniec to miejscowość Skarżyce - około 101 km. Ze Skarżyc udałem się na dworzec do Zawiercia i do domciu. Co do oznakowania to jest na poziomie średnim. Gdyby nie wcześniejsza przygotowana trasa na 100% bym go zgubił. Brakowało oznaczeń w newralgicznych miejscach. Właściwie to w lesie jest lepiej oznakowany szlak niż poza nim :-) . Szlak w 98% przejezdny za wyjątkiem dwóch miejsc, gdzie szlak przestał istnieć - natura wygrała :-) . Do zobaczenia wiele interesujących miejsc oraz krajobrazów napotkanych po drodze. Szlak niejednokrotnie przeplata się ze szlakami rowerowymi co gwarantuje jego przejezdność. Polecam wszystkim chętnym :-) . Łączna wysokość podjazdów 1102.8 m. 69% to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn Koźle - Racibórz zachodnim brzegiem Odry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 929 m Trasę rowerową mieszkańcom Olesna poleca Mique Od mostu nad Odrą pomiędzy miejscowościami Cisek i Bierawa szutrówkami i lokalkami, wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i starorzeczy Odry, do promu Grzegorzowice, i dalej do Raciborza.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Kordonów Granicznych - czarny szlak rowerowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 1 361 m

Suma zjazdów: 1 375 m Trasę dla rowerzystów z Olesna poleca Aza

Szlak Kordonów Granicznych to propozycja olkuskiego czarnego szlaku rowerowego. Długość około 20km i w 95% prowadzi po bezdrożach ! Super. Aby dotrzeć do w/w szlaku postanowiłem od Zalewu Sosina trzymać się niebieskiego szlaku rowerowego - wspaniale oznaczony i w całości prowadzi przez lasy ! Szlak Kordonów Granicznych jest rewelacyjnie oznakowany i tutaj należą się pochwały MOSIR-owi z Olkusza. Naprawdę świetnie wykonana robota. Polecam traskę wszystkim zwolennikom przyrody. Dziękuję użytkownikowi traseo KERADBIK - to jego traskę zapożyczyłem. 47% traski to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Olesna

🚲 Trasa rowerowa: Na północ od Częstochowy - Ostrowy, Liswarta i Kocinka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,82 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 1 613 m

Suma zjazdów: 1 600 m Rowerzystom z Olesna trasę poleca Chi

Głównym celem wyprawy były przepiękne meandry ma rzekach Liswarcie i Kocince oraz odwiedzenie smażalni pstrąga w Kuźnicy :) Trasę zacząłem przy M1 - na pierwszych światłach przy Auchan skręcamy w lewo w ulicę Romualda Traugutta i jedziemy nią aż za miasto - do ulicy św Kaspra Del Bufalo - tutaj skręcamy w prawo na Białą, mijamy będącą obecnie w budowie autostradę A1 i dojeżdżamy do Białej - tutaj po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w prawo a następnie po kilkuset metrach w lewo, na Kopiec. Po dojechaniu do tej miejscowości przed sanktuarium na wysokości stawu skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Parkową w kierunku Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku Nowej Wsi, w której odbijamy w prawo na Ostrowy. Droga prowadzi przez las, bardzo przyjemny odcinek, jeździ tu trochę aut....

dokończę później ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Stobrawski Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 524 m

Suma zjazdów: 2 524 m Trasę dla rowerzystów z Olesna poleca Piast Piękna trasa po Stobrawskim Parku Krajobrazowym. 80% trasy to drogi leśne. Bajkowe krajobrazy i ciekawe miejsca do zwiedzenia. Polecam.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie naprawić rower? Przegląd serwisów rowerowych w Oleśnie

