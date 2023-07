Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Oleśnie. Polecane miejsca w lipcu 2023

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Pierwsze wzmianki o deserach zrobionych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. W Europie także zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu ze względu na konieczność transportu lodu z gór.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty lub wafle. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt wyszukane. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Urządzenie do robienia lodów HKOENIG HF320, 180 W

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów PROFICOOK PC-ICM 1140

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Oleśnie, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody włoskie robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. Latem w wielu miejscach możemy zobaczyć lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety lub lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Kaloryczność lodów

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.