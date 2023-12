Tygodniowy przegląd prasy 10.12.2023: Olesno, 3.12-9.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Olesna

Przegląd tygodnia: Olesno, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To były już XXXI Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach. To jedyny taki festiwal jazzowy w całej Polsce. W tym roku zagrali m.in. Grzech Piotrowski oraz piękne saksofonistki z Olesna.

Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego.

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.