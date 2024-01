Wycieczki rowerowe do 66 km od Olesna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Olesna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Olesna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Olesna warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Olesna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Olesna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w Oleśnie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 32%. W niedzielę 14 stycznia w Oleśnie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 61%. 🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa na stożek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 2 194 m

Suma zjazdów: 2 199 m Trasę rowerową mieszkańcom Olesna poleca Pablojap Trasa jest łatwa i przyjemna, możliwa do przejechania również po deszczu. Po wyjechaniu z Gliwic kierujemy się na Chudów. Możemy zatrzymać się przy zamku, ale ten fakt pominąłem, bo trasę do Chudowa opisałem już wcześniej. Dalej czeka nas bardzo fajny odcinek przez pola i las aż do Dębieńska. Tutaj już kierujemy się dość ruchliwym asfaltem prosto do szlaku na stożek. Sam stożek to usypana hałda o wysokości 351 m. W sumie są trzy stożki, ale nas interesuje ten najwyższy, bo z góry można zobaczyć całą okolicę. Przy dobrej widoczności można dostrzec zarys gór Beskidu Śląskiego. Szlak na hałdę jest stromy i nie da się na niego wjechać rowerem. Osobiście, przy dużym samozaparciu wszedłem na górę ciągnąc rower obok siebie, ale było to dość trudne. Na szczęście sam widok był bardzo fajny, cała okolica jak na dłoni. Wyruszając w drogę powrotną mijamy kopalnię Dębieńsko, istny relikt PRL, podobnie jak cała okolica.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Terenowa Pętlana Śląsku Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 949 m

Suma zjazdów: 922 m Trasę dla rowerzystów z Olesna poleca Lukasz Fajowa pętelka w 80% po ścieżkach, szutrach i bezdrożach. Gorąco polecam.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Marcowe eksploracje - Bytom i Tarnowskie Góry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,65 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 964 m

Suma zjazdów: 949 m Trasę dla rowerzystów z Olesna poleca Woytekw75 Krótka eksploracja bytomsko-tarnogórskich zakamarków. Na początek Góra Gryca z zabytkową kapliczką, później do Dąbrowy Miejskiej. Kopalnia Powstańców Śląskich, przejażdżka nową ścieżką rowerową na strefie ekonomicznej prowadzącą niestety donikąd - zawrotka na rondzie i wzdłuż wąskotorówki przez Stroszek na Suchą Górę.

Odwiedzam pomnik na cmentarzu, Park Grota i przez suchogórski labirynt jadę na nieczynny kamieniołom. .

W drodze powrotnej mijam kapliczkę świętej Barbary, hałdę popłuczkową i przez Segiet i miechowickie lasy wracam do domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 98,14 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 322 m

Suma zjazdów: 1 332 m Aza poleca trasę mieszkańcom Olesna

Tym razem wybrałem pieszy szlak czerwony - Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Początek szlaku powinien znajdować się przy Pomniku Powstańców Śląskich ale nie znalazłem ( coś mam pecha do oznaczeń początku i końca szklaku ) natomiast koniec szlaku przy zamku w Chudowie również nie znalazłem :-). Z oznakowaniem szlaku jest różnie i musiałem się wspomagać sporządzoną mapką w Traseo. W centrum Katowic pierwszy czerwony znak znalazłem na budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA. W Mikołowie parę razy korzystałem z mapy by odnaleźć szlak. Im bliżej Chudowa tym bardziej znaczki mi "uciekały" :-) . Szlak w 100% przejezdny, chwilami pokrywa się z okolicznymi szlakami rowerowymi. Polecam przejechanie traski w porze suchej.

48% traski to bezdroża .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół jezior z mapą w dłoni - rekonesans czerwonego i czarnego szlaku turystycznego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,33 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 871 m Rowerzystom z Olesna trasę poleca Antares

Początek sezonu - zrobiłam rekonesans szlaków turystycznych czerwonego i czarnego z mapą w ręku. Trochę trzeba było wracać tu i tam, bo trasa nie zawsze przejezdna - mimo, że na mapie szlak istnieje. Szlaki prowadziły wokół jezior: Pławniowice, Dzierżno Małe i Dzierżno Duże.

Nawiguj

