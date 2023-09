Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Oleśnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wind Band z Olesna koncertował na europejskim tournée. Młodzi muzycy koncertowali we Francji, Niemczech i Luksemburgu.

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Olesno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Defibrylatory, respiratory, urządzenie do masażu serca i nowa karetka. Taki sprzęt trafił właśnie do ratowników medycznych z 10 opolskich szpitali. To swego rodzaju podziękowanie za pomoc Ukrainie.