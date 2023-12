Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Oleśnie. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Od piątku (1 grudnia) na Opolszczyźnie występują intensywne opady śniegu. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne. Najtrudniej jest na południu regionu, ale wszystkie trasy są przejezdne. Na drogach cały czas pracują służby.

Do dzisiaj ogromne wrażenie robią 50-, 60-, a nawet 70-letnie amerykańskie samochody (nazywane też w skrócie amcarami od American Cars). Co roku przyjeżdżają na zlot do Starego Olesna.